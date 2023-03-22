Вечерен виц: Шефе, кога ще получим заплата?

- Шефе, кога ще получим заплата?
- Щом се върне счетоводителят.
- Той в отпуск ли е?
- Не, в затвора.
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- Шефе, кога ще получим заплата?
- Щом се върне счетоводителят.
- Той в отпуск ли е?
- Не, в затвора.
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