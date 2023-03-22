Вечерен виц: Шефе, кога ще получим заплата?

България се нарежда на първо място в Европейския съюз по ръст на почасовите разходи за заплати, сочат данните на европейската статистическа служба Евростат. Номиналните почасови разходи на работодателите у нас за възнаграждения, общо за икономиката, нарастват с 16.5% на годишна база през последното...