Вечерен виц: В градския транспор

В градския транспорт:
- Госпожице, ще ми отстъпите ли мястото, уморен съм?
- Ами, ако съм бременна?
- Не може да сте бременна, крокодилите снасят яйца!
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В градския транспорт:
- Госпожице, ще ми отстъпите ли мястото, уморен съм?
- Ами, ако съм бременна?
- Не може да сте бременна, крокодилите снасят яйца!
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