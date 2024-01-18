Вечерен виц: В градския транспор

В началото на всяка година много хора по света се опитват да изпълнят „новогодишното си обещание“ – да отслабнат и да влязат в по-добра физическа форма. Може ли изкуственият интелект да е от полза и да замени треньорите? „Никога преди не бях стъпвал във фитнес зала. Намирах го за твърде смущаващо....