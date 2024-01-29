Вечерен виц: В градския транспорт

Вечерен виц: В градския транспорт
Снимка: iStock/Guliver

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В градския транспорт:

- Госпожице, ще ми отстъпите ли мястото, уморен съм?

- Ами, ако съм бременна?

- Не може да сте бременна, крокодилите снасят яйца!

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