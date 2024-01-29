Вечерен виц: В градския транспорт

Двата автомобилни производителя в Румъния, Automobile Dacia и Ford Otosan, са пуснали на пазара рекорден брой автомобили през 2023 г., съобщава местното издание Profit.ro., цитирано от БГНЕС. Те са произвели 513 050 автомобила, което е с 0,7% повече в сравнение с 2022 г. и с цели 17% над 2021 г. Новите...