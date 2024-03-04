Виц за добро утро: Двама на необитаем остров

Виц за добро утро: Двама на необитаем остров
Снимка: iStock

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Двама на необитаем остров:

- Здравейте госпожо!

- Аз не съм госпожа бе!

- Аре моля ти се!

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