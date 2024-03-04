Виц за добро утро: Двама на необитаем остров

Бариерите за влизане в клуба на богатите от 1% стават все по-строги в целия свят. Ето колко ще ви бъдат необходими за да се присъедините към редиците на най-богатите хора в света. Създаването на богатство, до голяма степен подхранвано от „стабилното представяне“ на икономиката на САЩ и възстановяването...