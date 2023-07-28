Виц за добро утро: Как може да се познае

Цените на свинското месо в България са сред най-високите в ЕС. Това не е обичайно и е сигнал, че може да има спад на фона и на наваксване при производството спрямо 2022 г. Това гласи анализ на Център за икономически изследвания в селското стопанство – САРА. През първите 4 месеца на годината в промишлени...