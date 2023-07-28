Виц за добро утро: Как може да се познае

Виц за добро утро: Как може да се познае

909

Как може да се познае, че блондинка е работила с "Word"?

По мастилото върху монитора.

А как може да се познае, че глупава блондинка е работила с "Word"?

По коректора върху мастилото на монитора.

Още от Вицове

Вечерен виц: Две блондинки

Вечерен виц: Две блондинки

Виц за добро утро: Как го уби?

Виц за добро утро: Как го уби?

Вечерен виц: Две блондинки

Вечерен виц: Две блондинки

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg
Реклама

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1
    1.75805
  • GBP
    1
    2.27727
  • JPY
    100
    1.25414
виж всички

Крипто валути

  • Bitcoin Cash
    1
    194.25
    187.42
  • Litecoin
    1
    121.10
    116.92
  • Ethereum
    1
    2235.90
    2158.81
  • Bitcoin
    1
    31708.65
    30614.95
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Вицове

- Ало, психиатрията ли е? - Да, кажете. - Да имате избягал пациент? - Не, защо? - Ами жена ми тука избяга...
виж всички

Интересно от мрежата