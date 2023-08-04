Виц за добро утро: Срещат се двама съученици

Виц за добро утро: Срещат се двама съученици

4206

Срещат се двама съученици, вече студенти. Единият пита другия какво учи и той му отговаря:

- Логика, психология и философия.

- Че то каква е разликата?!

- Ей сега ще ти обясня. Значи срещаш двама души - един чист и един мръсен. Кой ще се изкъпе?

- Мръсният.

- Не е вярно! Ще се изкъпе чистият, защото така е свикнал! Това е психология. Значи, пак срещаш двама души - чист и мръсен. Кой ще се изкъпе?

- Чистият!

- Не е вярно! Ще се изкъпе мръсният, защото е мръсен! Това е логика. Значи, пак срещаш двама души - чист и мръсен. Кой ще се изкъпе?

- Че от къде да знам!!!

- А! Ето това е вече философия!...

 

Вицове за Иванчо

Вицове за счетоводители

Супер смешни вицове

Стари български вицове

Още от Вицове

Вечерен виц: Къде мога да те видя?

Вечерен виц: Къде мога да те видя?

Виц за добро утро: Какво научи днес в училище?

Виц за добро утро: Какво научи днес в училище?

Вечерен виц: Мъж към жена си

Вечерен виц: Мъж към жена си

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg
Реклама

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1
    1.78909
  • GBP
    1
    2.26191
  • JPY
    100
    1.25181
виж всички

Крипто валути

  • Bitcoin Cash
    1
    194.25
    187.42
  • Litecoin
    1
    121.10
    116.92
  • Ethereum
    1
    2235.90
    2158.81
  • Bitcoin
    1
    31708.65
    30614.95
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Вицове

- Ало, психиатрията ли е? - Да, кажете. - Да имате избягал пациент? - Не, защо? - Ами жена ми тука избяга...
виж всички

Интересно от мрежата