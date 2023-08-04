Виц за добро утро: Срещат се двама съученици

Срещат се двама съученици, вече студенти. Единият пита другия какво учи и той му отговаря:
- Логика, психология и философия.
- Че то каква е разликата?!
- Ей сега ще ти обясня. Значи срещаш двама души - един чист и един мръсен. Кой ще се изкъпе?
- Мръсният.
- Не е вярно! Ще се изкъпе чистият, защото така е свикнал! Това е психология. Значи, пак срещаш двама души - чист и мръсен. Кой ще се изкъпе?
- Чистият!
- Не е вярно! Ще се изкъпе мръсният, защото е мръсен! Това е логика. Значи, пак срещаш двама души - чист и мръсен. Кой ще се изкъпе?
- Че от къде да знам!!!
- А! Ето това е вече философия!...
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