Виц за добро утро: Срещат се двама съученици

От днес поскъпва стажът за пенсия, който хората могат да си купят. Причината е, че с влизането в сила на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2023-а година се увеличава минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се от 710 на 780 лева. А размерът на вноската за пенсия при закупен...