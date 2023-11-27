Виц за добро утро: Срещат се двама съученици

Основните ски курорти на България са готови за зимния туристически сезон. Проблемите на някои от зимните ни курорти са същите каквито бяха и през миналата година, а за някои тях и повече от 30 зими. Те са свързани най-вече с развитието на ски инфраструктурата, която пречи дестинация България да стане...