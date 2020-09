С по 300 стаи, за стотици милиони: Палатите на Ердоган (СНИМКИ)

Все повече турци не знаят как да изкарат месеца, а Ердоган си строи пищни палати и резиденции за стотици милиони – с пари на данъкоплатците, разбира се. И трите му нови двореца приличат на султански палати, разказва Deutsche Welle.

Турция е обхваната от тежка криза, курсът на лирата бележи срив след срив, безработицата, особено сред младите, не спира да расте, а пандемията удари един от най-печелившите браншове в Турция – туризма. В тези тежки времена турците са принудени да затягат коланите, а много от тях, особено сред по-младите, потеглиха към чужбина, за да се отърват от безизходицата.

И какво прави Ердоган? Вместо да търси изход от кризата, той си строи пищни дворци за стотици милиони. Един от тях е луксозният дворец на брега на езерото Ван, който много прилича на някогашния дворец на селджукския султан Кай Кубадх Първи.

Разточителство на гърба на турците

Както съобщи турското правителство, палатът се строи точно на мястото, където навремето се е издигала шатрата на султан Алп Арслан, известен с военния си успех срещу византийците. Според информации в турските медии, строежът на двореца вече е погълнал над 14 млн. евро, макар правителството първоначално да твърдеше, че палатът ще струва не повече от 3,5 млн. евро. А за строителния предприемач се твърди, че бил стар приятел на Ердоган още от ученическите му години.

Да не забравяме и това: през юли 2019 г. турският Конституционен съд всъщност спря строежа, тъй като възпрепятства достъпа до брега и околностите на езерото. Но правителството на Ердоган прокара поправка в закона, с което забраната на съда беше на практика заобиколена.

Ще фалира ли Турция?

"И на главите си да застанат, този дворец ще бъде построен" – така Ердоган отговаря на критиките. А в края на август добави и нова провокация: след тържествена реч на брега на езерото Ван, той пристигна в намиращия се наблизо нов дворец, откри го съвсем официално и дори преспа там една нощ.

"Заради алчността на един човек се жертват бреговете на езерото Ван. Докато милиони наши съграждани страдат от икономическата криза, този човек си строи все нови и нови дворци", заяви политикът от опозиционната Републиканска народна партия Гюлизар Караджа. Управляващата ПСР обаче изобщо не се вълнува от подобни критики.

Лятна резиденция с 300 стаи

Освен двореца край езерото Ван, Ердоган строи и пищна лятна резиденция край средиземноморския град Мармарис. Турският печат твърди, че този проект е не само много скъп, но и вреден за околната среда. Строежът на двореца с 300 стаи струва до момента над 37 млн. евро. Цели 50 000 дървета са били изкоренени, за да отстъпят място на президентската лятна резиденция.

Това е третият пищен дворец, който турският президент строи с парите на данъкоплатците. През 2014 г. той се нанесе в новия гигантски президентски дворец в Анкара (на главната снимка). Заради невероятните разходи в размер на почти половин милиард евро, както и поради факта, че дворецът се намира насред природен резерват, опозицията поде протестни действия, които обаче не доведоха до успех.

IN PHOTOS:

Turkish President Erdoğan's new residence in Ankarahttp://t.co/5MVXCwtJMb pic.twitter.com/WSNFArwNhv