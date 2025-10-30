Без такси за внасяне на левове за физически лица в ОББ до края на годината

Без такси за внасяне на левове за физически лица в ОББ до края на годината
Снимка: ОББ

Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group, ще продължи да приема без такса левове по личните сметки на физически лица до края на 2025 г. Банката удължава кампанията, с която подпомагат гражданите да обменят по-лесно и без да чакат последния срок своите налични левови банкноти в евро. На първи януари 2026 г. депозираните средства по разплащателните им сметки ще се превалутират автоматично, без такса и по фиксирания курс на еврото.

Внасянето може да се извърши на каса в клон на ОББ – без ограничение на сумата, както и на банкомат с депозитна функция – съгласно дневните лимити. Кампанията важи само за вноски, извършени от титуляра по собствените му сметки и не се прилагат за вноски от трети лица. Не се включва внасяне на монети.

В периода клиентите ще могат без такса да продължат да внасят банкноти в лева по всички лични сметки и депозити на физически лица, имащи качеството потребител по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи.

Това е второто поредно удължаване на срока на кампанията, като данните на банката показват сериозен интерес от страна на физическите лица към предоставената им възможност. Отчетен е ръст от около 30% в сравнение с периода преди кампанията, както и около 70% увеличение на средните обеми на вноски спрямо предходния период. 

Данните на БНБ към края на месец септември също показват, че българите откликват на информационните кампании от страна на търговските банки и възможността за внасяне на левове без такса, като броят на левовете в обръщение е намалял с 10% или с около 3 млрд. 

Инициатива  на ОББ е част от последователната политика на най-голямата банка по активи в страната за подобряване на условията на обслужване на нейните клиенти и в подкрепа на подготовката на България за плавно и успешно присъединяване към еврозоната.

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1
    1.69336
  • GBP
    1
    2.22228
  • JPY
    100
    1.0965
виж всички

