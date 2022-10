САЩ и световната икономика може да изпаднат в рецесия до средата на следващата година, предупреждава изпълнителният директор на най-голямата американска банка JP Morgan Джейми Даймън.

Нарастващата инфлация, големите покачвания на лихвените проценти, руското нахлуване в Украйна и неизвестните ефекти от затягането на паричната политика на Федералния резерв са сред индикаторите за бъдеща рецесия. "Това са много, много сериозни неща, които вероятно ще вкарат САЩ и света в някакъв вид рецесия след 6 до 9 месеца", предвижда Даймън в интервю за CNBC. Водещ банкер: Европа и САЩ ще изпаднат в рецесия

В последните няколко седмици все по-често се говори за предстояща рецесия, докато Федералният резерв и други големи централни банки системно повишават лихвените проценти, за да се борят с нарастващата инфлация. САЩ нанесе най-мощния удар по инфлацията от 30 години

Много хора, сред които и някои от водещите фигури във Фед се опасяват, че институцията действа твърде бързо и категорично в опитите си да овладее високата инфлация. Централната банка вдигна лихвите 3 пъти поред с по 0,75 базисни пункта и дава заявки, че ще продължи с агресивното затягане на паричната политика. Поредно агресивно повишаване на лихвата от Федералния резерв на САЩ

Thanks to over a decade of #Fed policy designed to punish savings and encourage consumer debt, Americans now have record-low savings and record-high credit card debt. Last week interest on credit card debt hit a record-high of 18.79%. This can't end well. #Inflation + #recession.