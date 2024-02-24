Кой е нaй-гoлeмият pиcĸ зa иĸoнoмиĸaтa на Германия?

България се нарежда на второ място в ЕС по продажби на нови автомобили през януари 2024 година с увеличение на пазарния дял от 24,4 на сто спрямо същия месец на миналата година, отстъпвайки единствено на Хърватия (+30,7 на сто).Това показват новите данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите...