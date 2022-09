Кремъл принуждава държавните компании да набират персонал, тъй като руската армия изпитва недостиг на войници, съобщават украински военни. Според информация от Лондон пък войниците на Путин не получават част от заплатите си. Освен това канцлерът на Германия Олаф Шолц извади Русия от списъка на сериозните доставчици на енергия.

Според генералния щаб в Киев Кремъл засилва натиска върху държавните компании да набират войници сред служителите си. На държавните предприятия са били представени "нови норми" за подбор на "доброволци". Според доклада на Руската железопътна компания например, е наредено да потърси до 10 000 нови кандидати за временен договор сред служителите си. Те ще подпишат 6-месечни договори и ще получават по 5100 долара на месец (което е огромна заплата за Русия, б.р.), пише Kyiv Independent.

