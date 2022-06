Най-богатият човек в Украйна заведе дело срещу Русия в Европейския съд по правата на човека в Страсбург, в което иска да му се изплатят компенсации за загубите на стойност милиарди долари, които бизнесът му е понесъл от началото на руската инвазия, предаде Reuters. Войната в Украйна: Какво правят украинските олигарси?

Ринат Ахметов, собственикът на стоманодобивния завод "Азовстал" в Мариупол, където украински бойци в продължение на седмици устояваха на руските бомбардировки, заведе дело срещу Русия в Европейския съд по правата на човека за тежки нарушения на правата му на собственост, съобщи му компанията му System Capital Management. От там добавиха, че Ахметов също иска от съда съдебно разпореждане, което да попречи на Русия да продължава да блокира, плячкосва, пренасочва и унищожава зърно и стомана, произведени от неговите фирми.

"Злото не бива да остава безнаказано. Престъпленията на Русия срещу Украйна и нашия народ са шокиращи и виновните за тях трябва да бъдат подведени под отговорност. Това дело е една от първите международни правни стъпки срещу Русия за спиране на продължаващите престъпления, унищожаването на украинската икономика и разграбването на украински активи", подчертава Ахметов в изявлението. Общите загуби на Украйна от конфликта достигат 1 трлн. долара

"Разграбването на украинските стоки, предназначени за износ, включително на зърното и стоманата, вече доведе до по-високи цени и до хора, които умират от глад хора по целия свят. Тези варварски действия трябва да бъдат спрени и Русия трябва да плати пълната цена", категоричен е Ахметов.

⚡️Akhmetov files lawsuit against Russia.



Ukraine's richest oligarch Rinat Akhmetov said on June 27 that he filed a lawsuit at the European Court of Human Rights against Russia for gross violations of his property rights.