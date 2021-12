Нов срив: Турската лира вече копае дъното

Турската лира се срина с 5,6% до ново рекордно ниско ниво спрямо долара, след като централната банка намали основния си лихвен процент, за да угоди на нестандартната икономическа програма на президента Ердоган, предава Reuters.

Валутата се търгува при курс от 15,689 за един щатски долар, което е историческо дъно. По-късно закъсалата парична единица компенсира малко от загубите си, достигайки до 15,5 лири за долар.

Турската лира е изгубила половината от стойността си през тази година и продължава да пада стремително, което разтърси турската икономика и изяде доходите на обикновените хора. Крахът на лирата вкара в бедност 18 млн. души в Турция

Сваляването на основния лихвения процент от централната банка с нови 100 базисни пункта направи местната валута още по-малко привлекателна за инвеститорите. От септември насам институцията е намалила основната лихва с общо 500 базисни пункта. Турската централна банка потопи лирата до ново дъно

Турската централна банка обаче засега спира цикъла на облекчаване, за да наблюдава ефектите му през следващите 3 месеца. "Толерантността на централната банка към мъките на лирата изглежда много по-голяма, тъй като Ердоган вече малко или много ръководи политиката на лихвите", казва Денис Шен, директор на суверенния и публичния сектор в Scope Ratings.

Новият икономически план на Ердоган дава приоритет на износа и кредитирането, въпреки че икономистите и опозиционните депутати нарекоха политиката безразсъдна. С нарастването на инфлацията над 21%, семейните бюджети на турските домакинства се напрягат и тревогите се натрупват. Цените в Турция вече стават жестоки

"Лихва, обменен курс, инфлация е като математическо уравнение с 3 променливи! Ако извадите обменния курс от уравнението, правейки грешка, която дори ученик от средното училище не би направил, валутата ще скочи до небето и инфлацията ще експлодира! Скоро това невежо правителство ще си отиде и проблемите ще бъдат решени", написа бившият премиер и някогашен съратник на Ердоган Ахмед Давутоглу в Twitter.

Централната банка се намеси 4 пъти на валутния пазар през последните две седмици, продавайки долари, за да забави разпродажбата на лирата и изяждайки вече изчерпаните си чуждестранни резерви.

Пазарните наблюдатели очакват още проблеми за лирата след последното сваляне на лихвите. "Това е смел ход, който със сигурност ще коства на Турция много пари и главоболия. Мигновената реакция е тежка разпродажба на лирата. Очаквам до края на годината валутата да се търгува при курс от 17-19 лири за долар", Ипек Йозкардеская, старши анализатор в Swissquote Bank в Женева.

