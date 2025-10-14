ОББ: По-висок от очаквания ръст на БВП през първото полугодие

Анализирайки последните данни на НСИ, ОББ коментира ключови тенденции в икономиката на страната.

През първото полугодие на 2025 г. брутният вътрешен продукт (БВП) постигна значителен реален ръст от 3.3%. „От страна на търсенето крайното потребление основно движеше икономическата активност, като солидно се увеличи с 8.0% (реално) при доминиращ относителен дял от 80.9% в структурата на БВП. Инвестициите нараснаха дори още по-бързо, достигайки +9.5% на годишна база, и въз основа на своя над 4.5 пъти по-малък дял от 17.9% също стабилно подкрепиха ръста.“, коментира главният икономист на ОББ д-р Емил Калчев. На този фон износът се сви с 4.1%, докато вносът нарасна умерено с 2.3% през полугодието.

От страна на производството строителството и услугите строителството и услугите бяха основата на растежа. „Строителството увеличи продукцията си с реално 7.7%, но неговото влияние върху динамиката на БВП не бе особено силно, поради скромния му относителен дял от 3.7%. Макар и по-бавно от строителството, услугите също сериозно нараснаха – с 4.0% на годишна база, като основно задвижиха икономиката нагоре въз основа на огромния си дял от 64.5% в БВП.“, допълни Калчев. На този фон селското стопанство и индустрията отбелязаха спадове с 2.0% и 3.2%, съответно.

„Въз основа на данните за първото полугодие повишаваме прогнозата си за ръста на БВП от 2.8% на 2.9% за 2025 г., оставайки консервативни. Основната причина е силното влияние на бюджетните разходи върху растежа на БВП за полугодието, което го прави неустойчив на нива от над 3.0%.“, прогнозира Калчев.

Общото ценово равнище очаквано регистрира неблагоприятен ръст и през август. Така хармонизираната инфлация се увеличи до 3.5% (спрямо август м.г.), при 3.4% за юли, а потребителската (по националната методология) остана на високото си ниво от 5.3% и през август. Базисната инфлация (без храни и горива) също се ускори до 3.6%. Според ОББ основният мотор за бързото покачване на цените е продължаващият двуцифрен ръст на възнагражденията в страната. Той ясно поражда завишени инфлационни очаквания от домакинствата и бизнеса, а те се материализират в ускорена фактическа инфлация. Решението за въвеждане на еврото подсили инфлационните нагласи, но не е основната причина за тях.

По последни данни на НСИ през второто тримесечие на 2025 г. цените на жилищата нараснаха с 15.5% спрямо същия период на миналата година, като темпът им леко се ускори – с 0.4 пр.п. в сравнение с този от първото тримесечие. В съпоставка с предходно тримесечие, обратно, индексът се забави – от 4.2% за първото тримесечие до 3.8% за второто. По този показател най-голямо увеличение през второто тримесечие регистрира Бургас (+6.2%), следван от София (+4.9%), Пловдив (+3.4%) и Варна (+1.8%), а намаление бе отчетено в Русе (-3.1%).

„Интензивното търсене на жилища, особено в големите градове, ликвидността и професионализмът на банковия сектор, както и психологическата динамика около еврото, стимулираха ръста в цените на имотите. Предлагането реагираше по-бавно поради времеемките бюрократични процедури, относително дългото технологично време в строителството и т.н., като така също допринесе за поскъпването.“, обясни д-р Калчев.

Факторите, които ще продължат да стимулират търсенето, са: бързият ръст на заплатите, исторически ниските лихвени нива по ипотечните кредити, сравнително ограничените възможности на домакинствата за инвестиции, миграцията към столицата и големите градове, както и националната инвестиционна психология. От своя страна качеството на предлаганите нови жилища е значително по-високо, а това също предполага по-високи цени.

„След присъединяването към еврозоната интензивните емоции и страхове, тласкащи пазара нагоре, постепенно ще отслабнат, а по-широката парична и инвестиционна отвореност на страната ще създаде допълнителни инвестиционни възможности за домакинствата. От своя страна високите цени са естествен охладител на търсенето, а и ускоряващото се предлагане също предполага тяхното забавяне в средносрочен план.“, заключи главният икономист на ОББ.