Страните членки на ЕС се споразумяха за допълнителни санкции срещу Русия, които бележат осмия пакет ограничения заради войната в Украйна. ЕК предложи новите санкции миналата седмица в отговор на т.нар. референдуми в четирите области в Украйна, впоследствие анексирани от Русия.

Ограниченията предвиждат разширяване на списъка от санкционирани лица и фирми, допълнителни търговски ограничения на стойност 7 млрд. евро, както и законодателна основа за въвеждане на таван на цената на руския петрол, изнасян за трети страни. Нови санкции: ЕК предложи черни списъци и забрана за руски внос за 7 млрд. евро

"Одобрихме нов пакет от санкции. Той включва таван на цените на руския петрол, доставян до трети страни, и механизми за избягване на заобикалянето на санкциите", заяви Анджей Садош, полският посланик в ЕС.

Ambassador Andrzej Sados in #Brussels: #EU Member States just reached a political agreement on the 8th package of sanctions against #Russia.



