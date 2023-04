Спад в продажбите на настолни компютри по света

196

Глобалните доставки на настолни компютри (PC) намаляват с 29% през първото тримесечие на тази година в резултат на слабо търсене, високи наличности и влошаващ се макроикономически климат, става ясно от данните на компанията за пазарни проучвания IDC. Компанията с най-отчетливо понижение на доставките за периода сред пазарните лидери е Apple, предава Reuters.

Според доклада, доставките на настолни компютри по света възлизат на 56.9 млн. броя през първите три месеца на 2023 година, спрямо 80.2 млн. броя през същия период на миналата година.

Доставките отчетоха сходно понижение на годишна база (28.1%) през последното тримесечие на 2022 година.

Сред първите пет PC компании в проучването, доставките на Apple през първото тримесечие записват най-сериозно понижение – спад от 40.5% спрямо същия период на 2022 година. След Apple се нарежда Dell Technologies Inc със спад от 31% за периода.

Спад в доставките записват и Lenovo Group Ltd, Asustek Computer Inc и HP Inc, посочват от IDC.

През февруари Apple отчита, че продажбите на компютрите Mac, които се изстреляха по време на пандемията заради масовия възход на работата от вкъщи, намаляват с 29% на годишна база до 7.7 млрд. долара през първото тримесечие на тази година.

„Обемът на доставките през първото тримесечие на 2023 г. беше значително по-нисък от 59,2 милиона единици, доставени през първото тримесечие на 2019 г. и 60,6 милиона през първото тримесечие на 2018 г.”, посочват от IDC.

“Паузата в растежа и търсенето също така дава възможност на веригата за доставки да прави промени, тъй като много фабрики започват да проучват производствени възможности извън Китай.”

Притесненията, свързани със забавянето на основните икономики остават на фона на банковите сътресения, ускорената инфлация и затягането на паричната политика, които могат да подтиснат растежа и финансовите инвестиции.

Ако икономиката тръгне напред през 2024 година „очакваме значителен ръст на пазара, тъй като потребителите се стремят да се освежат, училищата се стремят да заменят износените Chromebook, а фирмите преминават към Windows 11”, казва Лин Хуанг, вицепрезидент проучвания устройства в IDC.

„Ако рецесията на ключови пазари се проточи през следващата година, възстановяването може да се окаже бавно.”

