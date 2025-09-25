Цената на петрола е невиждана от седем седмици

Цената на петрола отбеляза лек спад тази сутрин, но снощи се покачи с около 3% до седемседмичен връх, тъй като изненадващият спад на седмичните запаси от суров петрол в САЩ добави още тревоги на пазара за затягане на доставките на фона на проблеми с износа в Ирак, Венецуела и Русия, предаде Ройтерс. Запасите от суров петрол в САЩ неочаквано са спаднали с 607 000 барела миналата седмица, съобщи Администрацията за енергийна информация.

Цените

Фючърсите на сорт Брент спаднаха с 26 цента или 0,4 на сто до 69,05 долара за барел

Още: Обрат с цената на петрола след неочаквани данни от САЩ

Контрактите на американския суров петрол поевтиняха с 27 цента или също 0,4 на сто и един барел се продава за 64,72 долара.

И двата сорта отбелязаха ценови ръст от 2,5 на сто снощи, отбелязвайки най-високи нива от 1 август.

Цената на петрола получи подкрепа и от новината, че украинските военни са ударили две нефтени помпени станции през нощта във Волгоградска област на Русия. В руския град Новоросийск, който е основното морско пристанище на Русия на Черно море и в който се намират големи терминали за износ на петрол и зърно, беше обявено извънредно положение.

Още: Обрат с цената на петрола след украинските атаки с дронове

Според търговци, Русия е изправена пред недостиг на определени видове горива, тъй като атаките с дронове на Украйна намаляват работата на рафинериите, след като Украйна засили атаките с дронове срещу енергийна инфраструктура, за да намали приходите от износ на Москва.

Руското министерство на финансите предложи повишаване на ставката на данъка върху добавената стойност от 20% на 22% през 2026 г., за да се финансират военните разходи и да се помогне за ограничаване на нарастващия бюджетен дефицит в това, което ще бъде петата година от войната в Украйна.

Русия е вторият по големина производител на суров петрол в света след САЩ и е член на ОПЕК+, която включва ОПЕК и съюзници.