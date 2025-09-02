Обрат с цената на петрола след украинските атаки с дронове

Обрат с цената на петрола след украинските атаки с дронове
Снимка: iStock

Цената на петрола се повиши тази сутрин, подкрепена от опасения за възможни прекъсвания в доставките на фона на войната на Русия срещу Украйна, предаде Ройтерс. Според изчисления на агенцията, последните атаки с дронове на Украйна са довели до спиране на мощности, отговарящи за най-малко 17 на сто от капацитета на Русия за преработка на петрол, или около 1,1 милиона барела дневно.

Цените

Сортът Брент от Северно море, който е референтен за Европа, поскъпна с 40 цента, или 0,59 на сто, до 68,55 долара за барел в азиатската търговия.

Американският лек суров петрол поскъпна с 1,05 долара, или 1,64 на сто, до 65,06 долара за барел. Вчера търговия с него нямаше заради отбелязването на Дена на труда в САЩ.

От началото на конфликта преди три и половина години, и двете страни засилиха въздушните удари през последните седмици. Русия се прицелва в украинската енергийна и транспортна мрежа, а Украйна атакува руски рафинерии и петролопроводи.

"Рискът за енергийната инфраструктура в Русия остава висок. През уикенда Украйна удари още рафинерии, като продължава офанзивата си", посочва в анализ Даниел Хайнс, старши стратег по суровините в ANZ.

Геополитическото напрежение допълнително се засили, след като китайският президент Си Цзинпин представи визията си за нов световен ред, в който се акцентира върху "Глобалния юг", в директен отговор на американското влияние. На срещата присъстваха и лидерите на Русия и Индия.

Китай и Индия са основни купувачи на руски петрол като Русия е вторият по големина износител в света. Вашингтон наложи допълнителни мита върху Индия заради покупките, но засега не е приложил такива спрямо Китай.

 

