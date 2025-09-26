Цената на петрола е с най-голям седмичен ръст от юни

Цената на петрола се повиши още в сутрешната азиатска търговия и е на път да отчете най-голямото си седмично поскъпване от месец юни насам на фона на засилените украински атаки срещу руската енергийна инфраструктура и решението на Москва да ограничи износа на горива, предаде Ройтерс. Русия обяви частична забрана за износ на дизел до края на годината и удължаване на съществуващата забрана за бензин.

Фючърсите на сорта Брент се покачиха с 15 цента или 0,2 на сто до 69,57 долара за барел

Котировките на американският лек суров петрол добавиха с 23 цента или 0,4 на сто до 65,21 долара за барел.

Цените и двата основни сорта са нагоре с над 4 на сто за седмицата, което е най-голямото увеличение от средата на юни.

Русия обяви забраните за износ на горива от страната, след като ударите на Украйна са затруднили мощностите за преработка на суровина. В някои региони на страната вече се усеща сериозен недостиг на определени видове гориво.

Изненадващ спад на седмичните запаси от суров петрол в САЩ също допринесе за поскъпването. Очакванията за по-предпазвлив подход на Управлението за федерален резерв по отношение на намаляването на лихвите и възобновяването на износа от Иракски Кюрдистан оказаха натиск върху котировките, посочва Ройтерс.