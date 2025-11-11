Цената на петрола остава под въздействието на ситуацията с "Лукойл" и "Роснефт"

Цената на петрола се понижи в азиатската търговия днес, намалявайки печалбите от предходната сесия, тъй като опасенията от свръхпредлагане на пазара надделяха над оптимизма за разрешаване на проблема с частичното спиране на работата на американското правителство, предаде Ройтерс. По-рано този месец петролният картел ОПЕК+ реши да направи пауза в увеличенията на производството на петрол през първото тримесечие на следващата година.

Цените

Фючърсите на суровия петрол тип Брент поевтиняха с 13 цента или 0,2 на сто до 63,93 долара за барел.

Американският суров петрол се търгуваше на цена 60 долара за барел, също с понижение от 13 цента или 0,2 на сто.

И двата референтни сорта обаче, поскъпнаха с около 40 цента през предходната сесия.

Вниманието на пазарите остава насочено и върху въздействието на санкциите, обявени от президента Доналд Тръмп срещу руските петролни гиганти "Роснефт“ и „Лукойл“.

Ройтерс съобщи вчера, позовавайки се на свои източници, че Лукойл е обявил форсмажор в иракското си нефтено находище "Западна Курна-2“, а България същевременно е на път да поеме контрола над рафинерията му в Бургас заради опасността от спиране на международните операции на руската компания под натиска на санкциите.

В същото време най-дългото спиране на работата на правителството в историята на САЩ може да приключи тази седмица, след като Сенатът на САЩ прие днес компромисен законопроект за възстановяване на федералното финансиране.

Докато напредъкът към възобновяване на работата на правителството даде тласък на пазарите като цяло, опасенията от свръхпредлагане на суров петрол ограничават цените на петрола.

"С увеличаването на производството на ОПЕК, глобалният баланс на петрола придобива все по-негативен оттенък от страна на предлагането, като търсенето продължава да бележи понижение в съчетание със забавяне на икономическия растеж в големите страни потребители на петрол“, посочват в доклад анализатори от енергийната консултантска фирма Ritterbusch and Associates.