Десетки танкери с втечнен природен газ обикалят край бреговете на Испания, но не могат да бъдат разтоварени поради липса на свободни места на терминалите. Необичайният проблем принуди испанските мрежовите оператори да предупредят, че може да се наложи да спрат разтоварването, за да се справят с тази "изключителна ситуация", пише Reuters.

Европа е изправена пред голям спад на енергийните доставки, тъй като Русия постепенно намали газовите потоци, след като Западът наложи санкции в отговор на руското нахлуване в Украйна в края на февруари. "Газпром" разкри кога ще пусне газа по "Северен поток 1"

Регионът трябваше да намери алтернативни доставки, но пристигането на множество товари с втечнен газ разкри липсата на капацитет за регазификация в Европа, тъй като инсталациите вече работят на максимален капацитет. Германия започва строеж на нов терминал за втечнен газ

Ако изоставането не бъде изчистено скоро, тези кораби може да започнат да търсят алтернативни пристанища извън Европа, където да разтоварят пренасяния газ.

Над 35 кораба, натоварени с втечнен газ, плават край Испания и около Средиземно море, като най-малко 8 кораба са закотвени само край залива на Кадис. Това разкриват търговци, анализатори и източници от терминалите за втечнен газ, запознати със ситуацията, цитирани от Reuters.

Испания предлага само 6 слота на нейните терминали за регазификация за товари тази седмица - едва около 1/6 от броя на корабите, чакащи на опашка край бреговете ѝ, казва източник от индустрията. В страната има общо 6 терминала за втечнен газ.

Националният оператор на газовата мрежа на Испания Enagas съобщава, че може да се наложи да откаже разтоварването на втечнен газ поради свръхкапацитет на своите терминали. Компанията определя положението като "извънредна оперативна ситуация". Испанските съоръжения за регазификация се очаква да останат плътно заети поне до първата седмица на ноември.

Освен това има танкери с втечнен природен газ на котва близо до други европейски страни, което може да означава, че десетки други чакат, казва пред Reuters източник, запознат със ситуацията.

Плаващите терминали за съхранение на втечнен газ са по-пълни от всякога - в момента малко повече от 2,5 милиона тона се съхраняват в подобни резервоари, казва Ойстейн Калеклев, главен изпълнителен директор на корабособственика FLEX LNG Management.

Недостигът на инсталации за регазификация или тръбопроводи, свързващи държави, които имат тези съоръжения, с други европейски пазари, означава, че втенченият газ, плаващ в морето, не може да се използва. "Има голям брой товари, чакащи в морето в Южна Испания или обикалящи в Средиземноморието, както и някои товари, чакащи извън Обединеното кралство", каза Алекс Фроли, анализатор на втечнен газ в компанията за анализ на данни ICIS.

Проблемите с преноса се усложняват от по-ниското индустриално търсене, тъй като икономиката на Европа се забавя, както и от по-ниското от очакваното вътрешно потребление в Испания поради необичайно топлото време за сезона.

Друга причина за задръстванията е, че се очаква цените да се покачат с наближаването на зимата и увеличаването на търсенето на отопление, така че някои кораби чакат да продадат товарите си на по-висока цена, която може да компенсира допълнителните транспортни разходи, направени от престоя в морето.

Цената на товар с втечнен газ, доставен в края на ноември или началото на декември, е с около 2 долара на британска термична единица по-висока от текущите цени. "Тази стратегия отчасти работи, защото някои компании имат гъвкавост в портфолиото си за доставка поради прекъсвания като затварянето на завода на Freeport в САЩ", казва Фроли.

Заводът, който е вторият по големина износител на втечнен газ в САЩ, спря дейността си през юни след експлозия и пожар. "Ако се произвеждаха повече товари, компаниите може би нямаше да могат да оставят корабите си да чакат толкова дълго", смята експертът. Пожар в терминал за втечнен газ застрашава доставките за ЕС

Китай вече спря продажбите на втечнен природен газ на чуждестранни купувачи, за да осигури собствените си доставки, което според играчите на пазара може да накара повече кораби да се насочат към Азия. Китай спира доставките на втечнен газ за Европа

Испания има най-големия капацитет за регазификация в Европейския съюз. Тя разполага с 33% от целия капацитет за регазификация в ЕС и 44% от капацитета за съхранение на втечнен газ.

