Европа ще преживее идващата зима. Проблемите ще дойдат след това

Европа ще изкара зимата благодарение на пълните си газохранилища, но ѝ предстои дълбока енергийна криза през следващата година. Това предупреждава ръководителят на Международната агенция по енергетика Фатих Бирол. Европа е заплашена да остане без газ в най-лошия момент

Европейските страни са успели да напълнят съоръженията за съхранение на газ до 90%, след като Русия спря газовите доставки в отговор на западните санкции, наложени заради нахлуването ѝ в Украйна.

"С почти 90% запаси от газ Европа ще преживее предстоящата зима само с някои натъртвания, стига да няма политически или технически изненади", предвижда Бирол с уговорката, че зимата няма да е твърде студена.

Истинските предизвикателства ще започнат през февруари или март, когато газохранилищата трябва да бъдат запълнени отново, след като голямото зимно потребление ги е изпразнило до 25-30%.

"Това, което ни помогна този път, е, че все още внасяхме малко газ от Русия през последните няколко месеца", отчита той. Освен това Китай е внесъл по-малко газ, отколкото обикновено, което Бирол отдава на забавянето на китайската икономика.

Ситуацията може да се промени напълно през 2023 г. "Следващата година, ако китайският внос на газ се увеличи с възстановяването на китайската икономика, ще бъдат доста трудни няколко месеца, започвайки от март до следващата зима", предвижда шефът на Международната агенция по енергетика (МАЕ), цитиран от CNBC. Очакват ни няколко зими на газова криза и газов режим в Европа

"Тази зима е трудна, но следващата зима също може да бъде много трудна", предупреждава Фатих Бирол и съветва Европа още от сега да започне да се подготвя за зимата на 2023 г.

Коментарите му идват в момент, когато Европа се бори да подкрепи енергийните доставки, докато войната в Украйна продължава.

Русия беше най-големият доставчик на нефт и газ за ЕС миналата година, но износът на руски газ в Европа бележи значителен спад тази година.

"Въпреки наличния производствен и транспортен капацитет, Русия е намалила доставките на газ за Европейския съюз с близо 50% на годишна база от началото на 2022 г.", се казва в последния доклад за газовия пазар на МАЕ. Русия вече не е най-големият доставчик на газ в Европа

No Russian gas for Germany. September 2022 marks the first full month without Russian #natgas supply in German history since the 1970s 🇩🇪. This considering daily net import. Norway and #LNG via Belgium / Netherlands are key substitutes. Danke an die Partner! #NordStream #ONGT pic.twitter.com/DECILGm2xb