Еврото трябва да бъде приоритет на България. Хърватия ще ви подкрепи по всякакъв начин. Бъдете смели и отговорни. Това заяви Биляна Борзан, зам.-председател на Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент от Хърватия. Изявлението е направено по време на „Форум за прогресивни...