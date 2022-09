311

Моментът настъпи. Русия затвори газовото кранче за Германия. Руската държавна компания "Газпром" спря доставките на газ по "Северен поток 1", които преди това бяха силно ограничени. Причината – технически проблеми, за които се твърди, че не могат да бъдат разрешени заради санкциите. Русия обвини Европа за спрения "Северен поток 1"

Кремъл подчерта, че доставките на газ ще бъдат възобновени едва когато "колективният Запад" отмени санкциите, наложени на Русия. Сега Москва прави това, което някои поискаха от Германия в началото на войната – спира газовия поток от Изтока към Запада. Не вреди ли така Русия сама на себе си? "Газпром" разкри кога ще пусне газа по "Северен поток 1"

Европа е в енергийна война с Русия. И това очевидно не е спонтанно решение на Москва, а дълго планирано. Още 5 месеца преди войната Международната агенция по енергетика предупреди за видимо ниски нива на съхранение в хранилищата в Европа и за намаляване на притока на газ от Русия. Европа трябва да е готова за икономическа война срещу Путин

От началото на войната в Украйна на 24 февруари тази тенденция продължава – през първите 7 месеца на 2022 г. Русия е доставила с 40% по-малко газ по тръбопроводите за Европа, спрямо същия период на 2021 г. А това е почти с 50% по-малко, отколкото през 2017-2021 г. В средата на юли към ЕС и Великобритания е подадено дори по-малко количество газ, отколкото когато и да било за последните 40 години. Преди това Русия осигуряваше около 1/3 от доставките на газ по тръбопроводите в Европа. Русия вече не е най-големият доставчик на газ в Европа

Германия, най-големият вносител на руски газ след Китай, е силно засегната от развитието на ситуацията. Преди кризата до 55% от германския внос на газ и 14% от общия внос на енергийни ресурси се осигуряваха от Русия. В края на юли Русия значително намали доставките за Германия по "Северен поток 1" с мотив за дефектна турбина. Сега потокът е напълно затворен и Германия се подготвя за тежка зима. Цените на природния газ растат и има опасност от затруднения в доставките. Проблемът е, че газът се смята за по-труден за заместване от въглищата и петрола.

Русия също зависи от износа на енергоизточници

Колкото обаче Германия е затруднена в тази ситуация, от друга страна Русия също е силно зависима от износа си на изкопаеми горива и петролни продукти – делът на петролната и газовата промишленост в БВП е нараснал до 22% през първото тримесечие на годината от средно около 17% през 2021 г. Данъчните приходи и експортните мита от бизнеса с нефт и газ покриват около 40% от националния бюджет. Какви са щетите за Русия от западните санкции?



Но тръбопроводният газ за Европа е само сравнително малка част от приходите на Русия от износ. Миналата година той е съставлявал 1/10 от приходите от износ според данни на Руската централна банка, цитирани от Reuters. Освен това Русия печели много пари от износа на суров петрол и петролни продукти. През 2021 г. те са донесли 3 пъти повече приходи от тръбопроводния газ. Така петролът, оценяван на 180 млрд. долара, осигурява 1/3 от всички приходи от износ. Европа или Русия - кой ще пострада повече от петролното ембарго?

Въпреки това загубата и на част от приходите от бизнеса с тръбопроводен газ би трябвало да навреди на Русия, през миналата година те възлизаха на около 54 млрд. долара. През тази година обаче високите цени на енергоресурсите променят това изчисление в огромна степен. Заради рязкото покачване на цените Русия вече е спечелила около 158 млрд. евро от износ на изкопаеми горива през първото полугодие на войната срещу Украйна, показва доклад на базираната във Финландия изследователска организация Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). Напук на санкциите: Русия ще спечели 100 млрд. долара повече от петрол и газ

Ръководителят на МАЕ Фатих Бирол отбеляза в средата на юли това благоприятно за Русия развитие. "Русия вече се възползва от настоящата енергийна криза, за да събере огромни допълнителни суми", заяви той. Тогава Бирол предупреди, че заради това страната може да си позволи да се лиши от приходите от газопроводите, за да ги замени за политически лостове. Както очевидно се случва и сега. Русия готви пълно спиране на газа за Европа

Възможно е таванът на цените на петрола да промени ситуацията

Все още никой не знае докога може да продължава това? Във всеки случай Германия се стреми да се справя без руски газ. До лятото на 2024 г. делът на вноса на газ ще спадне до 10%. Към края на юни този дял вече е само 26%. "Нашият продукт, нашите правила": Газпром ограничи още доставките към Германия

Факт е също, че в бъдеще за Русия няма да е лесно да продава своя газ на други клиенти, тъй като досега по-голямата част от суровината бе изнасяна за Европа по тръбопроводи, а едва малка част бе доставяна чрез терминали за втечнен природен газ. Въпреки че съществува газопроводът "Силата на Сибир 1" от Русия до Китай, той е свързан с по-малки газови находища в Източна Русия. За да се свърже Китай с огромните газови находища в Ямал в Северозападен Сибир, от които черпи Европа, Москва ще се нуждае от газопровод, какъвто още няма. Ако Европа наистина спре да купува петрол и газ от Русия

Освен това ситуацията може да се влоши за Русия и по друга причина. Засега страната може да спре газа за Германия заради все още нарастващите приходи от петрол. Страните от Г-7 обаче планират международен таван на цените на руския петрол. Идеята е да принудят Русия да продава горивото на големи клиенти като Индия на много по-ниска цена и така вече да не може да се възползва от увеличението на цените. Финансирането на войната ще стане по-трудно, а газът като енергийно оръжие ще се оскъпи. Европейско ембарго срещу руския петрол: Какво ще стане с цените?

