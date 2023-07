Решително осъждам циничното решение на Русия да прекрати сделката за износ на украинско зърно през Черно море. Това написа в Twitter председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен

Според нея това руско решение е било прието въпреки усилията на ООН и Турция.

По думите ѝ стана ЕС работи за осигуряването на сигурност на доставките от храни за уязвимите хора по света.

Председателят на ЕК сподели още, че коридорите в ЕС за пренос на украински земеделски стоки ще останат отворени. Според нея това ще допринесе за достигането на украинския земеделски износ до световните пазари.

I strongly condemn Russia’s cynical move to terminate the Black Sea Grain Initiative, despite UN & Türkiye’s efforts.



EU is working to ensure food security for the world’s vulnerable. #EUSolidarityLanes will continue bringing agrifood products out of Ukraine & to global…