Цените на торовете скочиха в пъти поради пандемията и последвалата война в Украйна. Непосилните разходи накараха фермерите да търсят алтернативни методи за наторяване на земеделските площи.

Скъпият природен газ принуди най-големия завод за торове в света – BASF в Германия – да спре производството на амоняк, който е основна суровина за торовете. Ръководството на завода обяви, че вече ще купува амоняка, вместо да го произвежда, но това ще оскъпи крайния продукт за клиентите. Спиране на руския газ застрашава най-големия комплекс от химически заводи

Поради тази причина албанският земеделец Албан Чакали търси алтернативни начини за наторяване. 38-годишният балкански фермер притежава само 5 декара земеделска площ в град Мамурас, в Северозападна Албания, но вече не може да си позволи торове на химическа основа, внасяни от чужбина, разказва AFP.

Както и в други части на света, селскостопанският сектор на Албания е засегнат от нарастващите разходи, като цените на горивата и торовете скочиха, след като Русия, основен производител и на двете стоки, нахлу в Украйна. Катастрофално: Предстои световна криза с храните

За да ограничи разходите, Чакали вече търси отпадна утайка от кафе – естествен тор с лесен достъп в Албания, където пиенето на кофеиновата напитка е традиция, а почти на всеки ъгъл има кафенета. За да събере отпадъчното кафе обаче фермерът обикаля по цял ден кафенетата, като рекордът му е до 40 кг събрано старо кафе за ден.

Процесът отнема време: утайката се смесва с билки, след това сместа се компостира и отлежава в продължение на 3 месеца. Крайният продукт е "богат на азот, магнезий и калий и е добър заместител на химическите торове" и "отблъсква насекомите", казва Чакали пред AFP.

Все повече от близо 280-те хиляди дребни фермери в Албания се връщат към подобни традиционни методи за наторяване, вместо да плащат по-високи цени за вносни торове. Торовете и горивата представляват над 45 на сто от разходите в земеделието в страната.

Record-high natural #gas prices continue to underpin #nitrogen #fertilizer prices, though in recent days as markets remained eerily quiet. Rocketing #urea, #nitrates and #ammonia prices are on the horizon as Europe awakens, but for now buyers and sellers seem content to wait