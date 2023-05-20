Голямото търсене на кафето на зърна от сорта „Робуста“ – смятано за най-популярния сорт – и слабата реколта от плантациите, доведоха до увеличаване на на цената му на едро до почти 12-годишен връх, съобщи Bloomberg. Както се посочва в публикацията, нарастването на популярността на „Робуста“ се...