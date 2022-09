Най-важното събитие в криптосвета в последните месеци – ключовата промяна в блокчейн мрежата Ethereum, е факт. С нея мрежата значително намалява потреблението на енергия – с над 99%. За своите поддръжници надграждането представлява голямо предимство, тъй като валутата на мрежата етер се стреми да открадне короната на своя съперник биткойн.

Новият софтуер промени начините, по който се извършват транзакциите в блокчейна на Ethereum и се създават вторите по големина монети в света. Bitcoin или Ethereum: Коя криптовалута е по-добрата инвестиция?

Повечето блокчейни поглъщат големи количества енергия и са подложени на критика от еколози и инвеститори. Преди надграждането на софтуера, известно като Merge, една транзакция в Ethereum използва толкова енергия, колкото едно средно домакинство в САЩ за една седмица, според изследователя Digiconomist.

Ethereum премина от система "доказателство за работа", в която енергоемки компютри валидират транзакции чрез решаване на сложни математически задачи, към система "доказателство за залог". В нея лица и компании стават валидатори, използвайки своя етер като обезпечение, за да спечелят новосъздадени токени. Късно ли е да купите тази топ криптовалута

Експерти в индустрията споделят пред CNBC, че това е тотално превъртане играта за целия криптосектор.

"Честито сливане на всички. Това е голям момент за екосистемата Ethereum.", каза създателят на криптовалутата Виталик Бутерин в туит.

And we finalized!



Happy merge all. This is a big moment for the Ethereum ecosystem. Everyone who helped make the merge happen should feel very proud today.