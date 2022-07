Турската инфлация нарасна през юни до 23-годишен връх от 78,62%. Нейното ускоряване за 13-ти пореден месец беше подсилено от слабата турска лира и негативните последици от войната в Украйна, като силното поскъпване на цените на суровините. Турците изнемогват: Цените са смазващи, лирата се срива

Само за месец индексът на потребителските цени в Турция се повиши с 4,95%, показват данни на официалната статистика на страната. На годишна база инфлацията през юни се ускори до 78,62%. Все по-голяма част от турците смятат, че данните са умишлено занижени, а реалната инфлацията е много по-висока от официално обявеното.

Turkey is heading towards hyperinflation.



Cagan defined hyperinflation as “monthly inflation rate exceeding 50%”.#Turkey #Inflation pic.twitter.com/6Ck5oeVdKS