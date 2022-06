Турската лира продължава да се понижава към рекордно ниско ниво, след като президентът Реджеп Тайип Ердоган отново обеща да намали лихвените проценти въпреки нарастващата инфлация. Ердоган е непреклонен: Лихвите в Турция няма да се вдигат

Валутата падна до 17 лири за долар в сряда, продължавайки рязък спад тази седмица, който дойде, след като Ердоган, дългогодишен противник на високите разходи по заеми, започна страстна тирада срещу тях, пише Financial Times. Турската лира отново се сгромоляса

The #TurkishLira fell more than 2% on Wednesday as fears of rising inflation spurred by President #RecepTayyipErdogan pledge this week to continue cutting interest rates, the lira slipped to 17.15 per dollar, near a record low of 18.4 hit on December 20. pic.twitter.com/BiHxwpxNnO