Турците изнемогват: Цените са смазващи, лирата се срива

Турците изнемогват: инфлацията в страната достигна 73,5%, гласят официалните данни. Над два пъти по-високи са оценките на независимите наблюдатели: икономисти изчисляват, че инфлацията е надхвърлила 160%, пише Deutsche Welle.

Инфлацията в Турция не спира да расте. Според официалните данни през май тя е достигнала 73,5% – най-високата стойност за последните 23 години. Предишният подобен връх беше през октомври 1998 г., когато годишната инфлация беше 76,6%, a страната се бореше да сложи край на десетилетие на хронично висока инфлация. Невиждана инфлация в Турция: Луди цени на храните и горивата

Реалната инфлация е над два пъти по-висока, смятат независими наблюдатели – според тях цените в страната са скочили с над 160%.

TurkStat reported official inflation for May 2022 at 73.5%/yr. Today, I measure Turkey’s true #inflation at 108%/yr. That’s about 1.5x TurkStat's rate. TurkStat is getting closer to my measure, but is still underreporting #inflation . More daily dishonesty from TurkStat & RTE. pic.twitter.com/b1iXajHXWA

Според популярния американски икономист Стив Ханке в началото на юни годишната инфлация в страната е 108% – около 1,5 пъти повече от официалната статистика. Експертът намеква, че TurkStat умишлено занижава инфлацията.

Според анализатори инфлацията ще продължава да расте, тъй като мерките за овладяването ѝ са напълно погрешни. За покачването ѝ допринасят повишените цени на суровините, нарастващите вътрешни производствени разходи и рязкото обезценяване на лирата.

"Не е възможно Турция, която е надхвърлила правилата на икономическата доктрина, да реши ключовия си проблем с високата инфлация с настоящата си политика", твърди икономистът Арда Тунджа, колумнист в PolitikYol. В Турция: Инфлацията расте, лирата стигна ново дъно, липсват лекарства

Бедните плащат най-високата цена за кризата, тъй като цените на основните стоки и услуги продължават да растат главоломно. Храните са поскъпнали с 91,6% за последните 12 месеца по официални данни. Турците все по-трудно си позволяват стоки от първа необходимост. Крахът на лирата вкара в бедност 18 млн. души в Турция

Примерът с олиото е показателен: 5-литрова бутилка от по-евтиния сорт е струвала преди година по-малко от 5 евро, а през май тази година цената ѝ вече достига почти 9 евро. И не е само това: значително са нараснали и цените на енергията и горивата. При природния газ например покачването е с 30%, а транспортът е поскъпнал със 108%. Катастрофа в Турция: Парите не стигат за най-необходимото

Значително поскъпна и алкохолът. Докато в края на миналата година бутилка турска ракия струваше малко повече от 10 евро, сега тя е почти два пъти по-скъпа. В случая обаче роля играе и увеличението на данъците: алкохолните напитки в Турция по традиция се облагат с много високи данъци. Турция иска да забрани механите

Една от главните причини за високите цени: турската валута продължава да се обезценява. В момента 1 евро струва повече от 17 лири, а турските пари доближават историческото си дъно спрямо долара, достигнато миналия декември. Турската лира се обезцени с 44% през 2021 г. и с още 20% през тази година, пише Reuters.

Thanks to Pres. Erdogan’s bizarre economics ideas, the Turkish lira's value is nowhere to be found. By my measure, the lira has depreciated by ~64% against the USD since Jan 1, 2020. To save the lira, TR needs a CurrencyBoard, like the one I designed & helped install in Bulgaria. pic.twitter.com/EQLFGhvBrn