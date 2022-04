Невиждана инфлация в Турция: Луди цени на храните и горивата

Инфлацията в Турция не спира да расте, а войната само утежнява положението. Страната е силно зависима от руските енергийни доставки, вноса на пшеница и олио и руските туристи, пише Deutsche Welle.

През март цените на стоките в Турция се са покачили с рекордните 61,14% в сравнение със същия месец миналата година. През февруари инфлацията в страната бе 54 на сто, а според експертите нивото на инфлация за цялата 2022 г. ще бъде над 50 на сто. Към проблемите допринася и войната в Украйна, която доведе до ръст в цените на енергията.

Цените на горивата нараснаха рязко, а за последната година те са се удвоили. Турция задоволява почти 100% от своите енергийни нужди чрез внос. През последния месец токът се повиши с 50 на сто, природният газ - с 35 на сто, захарта - с 85 на сто, интернетът - с 67 на сто, а пшеницата - с 22 на сто. Хранителните стоки и безалкохолните напитки също бележат стремглав ръст от 70 на сто през март на годишна база. Подобно е увеличението и при мебелите.

Войната се отразява тежко на Турция. Доставките на зърно и олио, чиито водещи производители са Русия и Украйна, са поставени пред сериозен риск. Туристическият бранш очаква голям спад в броя на руските туристи. Турция поддържа близки връзки с Украйна и Русия. Анкара осъжда инвазията, но не се включва в санкциите срещу Русия.

Турското правителство се опитва да противодейства на поскъпването, като предлага субсидирани от държавата хранителни стоки. Освен това ДДС върху основните храни беше намален от 8% на 1% тази година.

Според Турския статистически институт - TurkStat само за март инфлацията в Турция е скочила с 5,45%, а за последното тримесечие - с близо 23%.

Експерти, пазарни наблюдатели и обикновени хора оспорват данните на TurkStat, заявявайки, че те не показват пазарни реалности, поради контрола на правителството върху статистическата агенция. "TurkStat не споделя откъде събира цените си… Защо институция, която има доверие в себе си, се колебае да го направи?", написа в Twitter Баръш Сойдан, водещ турски икономист.

Сойдан отбелязва, че инфлацията на жилищата е 51% според TurkStat, докато Турската централна банка предполага, че е 77%, а BETAM, изследователски център в Университета Бахчешехир в Истанбул, твърди, че е повече от 100 процента, пише Balkan Insight.

Подобно мнение изрази и популярният американски икономист Стив Ханке, известен у нас като "бащата на валутния борд". ""TurkStat се доближава до истинския темп на инфлация, но все още не ѝ достига една миля. Днес измервам истинската инфлация в Турция на 94%/годишно. Това е над 1,5 пъти повече от процента на TurkStat", пише в Twitter Ханке.

