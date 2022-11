Централната банка на Турция в четвъртък намали за пореден път лихвените проценти – със 150 базисни пункта до 9%. С това обаче реши да сложи край на цикъла си на облекчаване на паричната политика. Финансовата институция се позова на увеличените инфлационни рискове.

Централната банка на Република Турция (CBRT) е под непрестанен натиск от президента Реджеп Тайип Ердоган да продължи да понижава лихвите въпреки растящата инфлация, която достигна 85,5% на годишна база през октомври, докато цените на храните и енергията продължават да се увеличават. Нов спад на турската лира наказа илюзиите на Ердоган

"Отчитайки нарастващите рискове за глобалното търсене, Комитетът прецени, че текущият лихвен процент е адекватен и реши да прекрати цикъла на намаляване на лихвените проценти, започнал през август", гласи изявление на централната банка.

Ердоган обаче продължава да настоява, че вдигането на лихвените проценти, към каквото се придържат централните банки по света, би навредило на турската икономика. Според икономистите тази нестандартна философия е сред главните причини за значителното обезценяване на лирата и ръста на инфлацията. Президентът многократно е заявявал целта си да намали лихвения процент на страната до едноцифрено ниво до края на тази година. Още вчера този ход удари лирата, която отслабна до рекордно ниско равнище от 18.66 за долар след движението и остана на 18.63, като днес се стабилизира на това равнище – 18.63 за долар. Турция пак свали лихвите, лирата отново лети към бездната

"Въпреки че негативните последици от ограниченото предлагане в някои сектори, особено основните храни, бяха облекчени от стратегическите решения, улеснени от Турция, възходящата тенденция на производствените и потребителските цени продължава в международен мащаб", посочва централната банка.

