Турция пак свали лихвите, лирата отново лети към бездната

Турската централна банка отново шокира пазарите, след като за втори пореден месец намали основния си лихвен процент със 100 базисни пункта до 12%, въпреки че инфлацията в страната надхвърля 80%, пише Reuters.

Централната банка смята, че рязкото покачване на потребителските цени се дължи на външни фактори като световния скок на цените на енергията и храните, причинен от нахлуването на Русия в Украйна.

Според институцията намаляването на лихвите е необходимо, тъй като растежът и търсенето продължават да се забавят, а геополитическият риск нараства все повече. Централната банка смята, че настоящата парична политика е адекватна при сегашните условия икономически перспективи, а пазарите трябва да очакват инфлацията да започне да спада с оглед на взетите мерки, се казва в нейното изявление.

Действията на институцията очаквано нанесоха нов тежък удар на турската лира, която поевтиня с цели 0,4% до 18,40 за долар, най-ниската стойност в историята, като впоследствие се стабилизира около 18,36 лири за долар. Турската валута е загубила повече от 27% от стойността си спрямо долара през тази година и 80% през последните 5 години. Турската централна банка потопи лирата до ново дъно

Свалянето на турската основна лихва беше очаквано само от петима от 22-мата анализатори, анкетирани от Bloomberg. Вероятни са още намаления на лихвите през следващите месеци поради предизвикателствата пред икономическия растеж в региона, казва Марек Дримал от Societe Generale, който прогнозира намаление с 50 базисни пункта днес.

"Въпреки това отслабващият натиск на пазара на лири вероятно ще стане по-ясно изразен след летния туристически сезон", каза Дримал, очаквайки курсът на лирата да спадне до 22 лири за долар до края на годината. Нов срив: Турската лира вече копае дъното

Монетарната политика на Турция отдавна изумява икономисти и пазарни анализатори. Отказът от затягане на паричната политика е резултат от странните икономически възгледи на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, който е върл противник на високите лихви и упорито настоява, че понижаването на лихвите е начинът да се сваля инфлацията. Нов спад на турската лира наказа илюзиите на Ердоган

Ердоган открито се застъпва за икономически растеж на всяка цена. "Аз съм икономист. Инфлацията не е икономическа опасност, която не може да бъде преодоляна", заяви тази седмица президентът пред американска телевизия. Въсщност той няма икономическо образование. Ердоган ще спасява Турция с "китайски модел"

"В момента има държави, които се чувстват застрашени от инфлация дори от 8 или 9%. Ние имаме 80%. И в моята страна рафтовете по магазините не са празни.", казва той, цитиран от AFP. Ердоган е непреклонен: Лихвите в Турция няма да се вдигат

Турската централна банка безропотно се подчинява на волята му и постепенно понижи лихвените проценти с 500 базисни пункта от края на 2021 г., хвърляйки турската икономика във валутна криза. В резултат на намаляващите лихви през последните месеци търговският дефицит и дефицитът по текущата сметка на Турция нарастват, а валутните ѝ резерви намаляват, което унищожава стойността на лирата. Самоубийствено: Турция рязко намали лихвите, какво ще стане с лирата?

Много икономисти прогнозират по-нататъшен спад на лирата. Базираната в Лондон Capital Economics предвижда спад до 24 спрямо зелените пари до март 2023 г. "Пространството за по-нататъшно облекчаване (на паричната политика) става все по-ограничено поради натиска, който това оказва върху лирата и реалните лихвени проценти", каза пред CNBC Лиъм Пийч, старши икономист на фирмата за развиващите се пазари. Турската лира продължава свободното падане

"Турция има толкова голям дефицит по текущата сметка и е станала зависима от притока на чужд капитал, за да го финансира. Валутните резерви в Турция са толкова ниски, че централната банка наистина не е в състояние да се намеси", обяснява той. Валутният кошмар на Турция отново е тук

В един момент доверието ще спадне толкова ниско, че тези жизненоважни притоци вероятно ще пресъхнат, предупреждава експертът. "Допълнителното намаляване на лихвените проценти затруднява Турция да привлече тези капиталови потоци", посочва Пийч.

Централната банка бе подложена на остри критики от някои анализатори. Институцията не е никакви взела мерки срещу 80%-ната инфлация и така не е спазила задължението си да защити ценовата стабилност, което трябва да прави по закон, пише в Twitter Дурмуш Йълмаз, бивш управител на Турската централна банка.

