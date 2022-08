Самоубийствено: Турция рязко намали лихвите, какво ще стане с лирата?

590

Турската централна банка шокира пазарите, след като намали основния си лихвен процент със 100 базисни пункта до 13% с мотива, че трябва да продължи да стимулира икономическия растеж. Разхлабването на паричната политика се случва въпреки скока на инфлацията до близо 80% и тенденцията за вдигане на лихвите от другите централни банки. Турската лира веднага падна с 1% до над 18,1 лири за долар, съобщава Reuters. Нов спад на турската лира наказа илюзиите на Ердоган

Турските централни банкери мотивират решението си с желанието да стимулират икономическия растеж и да поддържат заетостта на фона на нарастващия геополитически риск. Според тях повишаващите се лихви по кредитите са намалили ефективността на паричната политика. Турската централна банка потопи лирата до ново дъно

"Важно е финансовите условия да останат благоприятни за запазване на импулса на растеж в промишленото производство и положителната тенденция в заетостта в период на нарастваща несигурност по отношение на глобалния растеж, както и ескалиращ геополитически риск", посочва Комитетът по паричната политика на банката.

Decision of the Monetary Policy Committee Meeting held on 18 August 2022: https://t.co/XNfaAONDyc pic.twitter.com/CuU3LxxPBE — CentralBankofTürkiye (@CentralBank_TR) August 18, 2022

Ходът на Турската централна банка определено изненада икономистите, които масово очакваха банката да задържи лихвения си процент на 14%. Много от тях вече чертаят мрачни сценарии за бъдещето на турската лира и предвиждат, че Турция може да изпадне в нова валутна криза.

"Този последен ход може да бъде спусъкът за още една валутна криза. Повече от всичко е ясно, че централната банка получава инструкциите си от президента Ердоган. В крайна сметка Турция страда от голям дефицит по текущата сметка, големи краткосрочни външни дългове и опасно ниски валутни резерви. Властите изобщо не са в позиция за подкрепа на лирата. Ако банката продължи да намалява лихвите през следващите месеци, вероятно ще наложи по-сериозен капиталов контрол", смята Джейсън Тъви, старши икономист за развиващите се пазари в Capital Economics. Валутният кошмар на Турция отново е тук

"Това намаление вероятно ще влоши отслабването на лирата, тъй като други централни банки в региона продължават да повишават (лихвите, б.р.) или поне да изберат стабилност. Това е изненадващо решение", казва Марек Дримал, водещ стратег за Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка в Societe Generale. "Инфлацията все още не е достигнала връхната си точка и според нас тя ще достигне връх от около 87% през октомври", прогнозира Дримал. Турците изнемогват: Цените са смазващи, лирата се срива

Turkey - insane with inflation at 80% and still rising the CBRT cuts rates, against expectations by 100bps to just 13%. Ridiculous move. Obviously they have got cash in their pockets from Russia and the Gulf and think they can cut rates + hold the Lira 1/ — Timothy Ash (@tashecon) August 18, 2022

"Още един идиотски ход", коментира Тимъти Аш, старши стратег за нововъзникващи пазари в BlueBay Asset Management. "Побъркана от инфлация от 80% и продължаваща да расте, Централната банка на Турция намалява лихвите срещу очакванията със 100 базисни пункта до само 13%", пише Аш в Twitter.

"Нелеп ход. Очевидно те имат пари в джобовете си от Русия и Персийския залив и смятат, че могат да намалят лихвите + да задържат лирата", посочва той.

So many words, so little meaning, so little sense. The institutional erosion of the CBRT from one of the best EM central banks in 2011 to now the worst has been sad to witness. https://t.co/2RlnIgBwas 1/ — Timothy Ash (@tashecon) August 18, 2022

Аш остро коментира и изявлението на Комитета по паричната политика. "Толкова много думи, толкова малко значение, толкова малко смисъл. Тъжно е да се наблюдава институционалната ерозия на Турската централна банка от една от най-добрите централни банки в развиващите се държави през 2011 г. до най-лошата в момента", отбелязва той.

"Tова просто показва, че политиците нямат представа за паричната политика... По-слабата валута просто означава по-висока инфлация. Може би това просто e начинът на Ердоган да каже, че аз управлявам. Но всеки знае това. Tака че наистина не разбирам обосновката зад това (решение). То няма никакъв смисъл", твърди Майкъл Хюсън, старши анализатор в CMC Markets. Невиждана инфлация в Турция: Луди цени на храните и горивата

Инфлацията в Турция за месец юли се повиши с впечатляващите 79,6% на годишна база, най-високата стойност от 24 години, тъй като страната се бори с растящите разходи за храна и енергия и дългосрочната нестандартна стратегия на президента Ердоган за паричната политика. Катастрофа в Турция: Парите не стигат за най-необходимото

Турция се радваше на бърз растеж през предходните години, но Ердоган през последните няколко години отказа значително да затегне политиката за охлаждане на произтичащата от това инфлация, наричайки лихвените проценти като "майката на всяко зло". В резултат на това за последните 5 години лирата се е обезценила над 5 пъти спрямо долара. Защо турската лира не спира да пропада?

Ръстът на потребителските цени удари тежко населението от 84 милиона и малцина имат надежди за скорошно подобрение благодарение на руско-украинската война, високите цени на енергията и храните и рязко отслабената лира. Крахът на лирата вкара в бедност 18 млн. души в Турция

"Днешното решение допълнително подкопава доверието в централната банка. То е доста просто: инфлацията е твърде висока, лихвените проценти са твърде ниски и лирата ще плати цената за този продължаващ експеримент в паричната политика, който се основава главно на неортодоксалното виждане на президента Ердоган за връзката между лихвените проценти и инфлацията", обяснява Пьотр Матис, старши валутен анализатор в Intouch Capital Markets. Ердоган е непреклонен: Лихвите в Турция няма да се вдигат

Според него това е грешка в паричната политика, която ще има отрицателни последици за лирата, както показва първоначалната пазарна реакция. "Централната банка се опита да оправдае изненадващото си решение, като изрази загриженост относно предстоящото забавяне на икономическата активност, но инфлацията просто е твърде висока, за да може централната банка да намали лихвените проценти. Намаляването на лихвените проценти също означава, че ще бъде още по-скъпо за централната банка банка за защита на лирата", обяснява Матис.

