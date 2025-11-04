Бюджет 2026 вдига държавни заплати, като увеличава данъци и осигуровки

Министерството на финансите на България най-после публикува, макар и след изтичане на законовия срок, проекта на Закон за държавния бюджет за 2026 година. Основните параметри в него са очаквани, като най-общо може да се отбележи, че лекото вдигане на минималното възнаграждение и бюджетните заплати, както и повишените майчински и индексирането на пенсиите ще се компенсира от сериозно повишаване на пенсионната вноска, вдигане на максималния осигурителен доход и увеличаване на данък "дивидент".

Заплати и пенсии

Проектобюджетът предвижда увеличение на размера на минималната работна заплата (МРЗ) от 1 януари 2026 г. на 620,20 евро и увеличение на размера на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на 460,17 евро. И двете мерки първоначално отпаднаха от план-сметката за 2026 г., но след сериозно обществено недоволство все пак бяха върнати в рамката на бюджета.

Проектът на Бюджет 2026 предвижда също увеличение на разходите за персонал в бюджетната сфера за 2026 г. с 5 на сто, а за определени сектори - съгласно действащата нормативна база и политики в секторите, с други думи някъде може заплатите да се увеличат и повече, по усмотрение на управляващите.

По отношение на пенсиите за трудова дейност, проектобюджетът предвижда те да продължат да се осъвременяват от 1 юли на съответната година по чл. 100 от КСО или т.нар. "швейцарско правило“.

Осигуровки и данъци

Една от основните новости в новия бюджет, бъркаща дълбоко в джоба и на работодатели, и на работници, е увеличаването на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване (ДОО) с 2 процентни пункта и от 1 януари 2028 г. — с още 1 пункт. А това никак не е малко: така от 1 януари 2026 г. общата осигурителна вноска за хората, родени преди 1 януари 1960 г., ще се повиши от 19,8% на 21,8%, а за родените след 31 декември 1959 г. - от 14,8% на 16,8%.

Също така максималният осигурителен доход се увеличава от сегашните нива от 4130 лева на 2352 евро през 2026 г., 2505 евро през 2027 г. и 2659 евро през 2028 г.

Въпреки декларираното от управляващите запазване на данъците, проектобюджетът все пак предвижда и увеличение на данъчната ставка на данъка при източника, удържан при доходите от дивиденти и ликвидационни дялове или т. нар. данък "дивидент" от 5 на сто на 10 на сто в Закона за корпоративното подоходно облагане, както и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

В проектобюджета са заложени и допълнителни мерки за събиране на приходи като разширяване на обхвата на стоките с висок фискален риск, разширяване на системата за електронно проследяване на движението на транспортните средства, превозващи стоки с висок фискален риск и въвеждане на задължение за електронно отчитане на приходите от продажби чрез използване в търговските обекти на одобрен от НАП софтуер за управление на продажбите.

БВП и държавен дълг

В проекта за бюджет за 2026 г. се посочва, че се очаква брутният вътрешен продукт на страната за 2026 година да достигне 120,1 млрд. евро, като се очаква ръстът да възлезе на 2,7 на сто.

Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 годината по реда на Закона за държавния дълг, е 10,4 млрд. евро, в това число заем в размер до 3,261 млрд. евро за получаване на финансова подкрепа по линия на инструмента "Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост".

През периода 2026–2028 г. се предвижда държавният дълг да достигне съответно 37,6 млрд. евро (31,3% от БВП) през 2026 г., 43,5 млрд. евро (34,2% от БВП) през 2027 г. и 49 млрд. евро (36,6% от БВП) през 2028 г.

Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2026 г. е заложен на 2,4 млрд. евро.