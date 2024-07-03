Защо светът има проблем на стойност 91 трилиона долара?

Цените на петрола продължиха да вървят нагоре в търговията в първия ден на юли, на фона на опасения за дефицит в предлагането и пик в търсенето заради летния сезон, предава Ройтерс. Фючърсите на сорта Брент от Северно море, който е референтен за Европа, се повишиха с 33 цента или 0,4 на сто до 85,33 долара...