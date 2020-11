Англия налага пълна карантина, за да избегне хиляди жертви

Англия въвежда пълна карантина в опит да се пребори с резкия скок на заразените при втората вълна на COVID-19. Кръчмите, ресторантите, магазините ще бъдат затворени в цялата страна, с изключение на тези, които продават продукти от първа необходимост. Забраняват се срещите между хора, които не живеят заедно.

Ограниченията влизат в сила от 5 ноември (четвъртък) и ще продължат до 2 декември (сряда), обяви британският премиер Борис Джонсън. "Ситуацията е по-лоша от предвидения най-лош сценарий. Ако не предприемем действия, можем да достигнем няколко хиляди смъртни случая на ден", предупреди Джонсън. Британски премиер изпита на гърба си тежестта на коронавируса през пролетта.

За разлика от затварянето през пролетта, сега детските градини, училищата и университетите ще работят. Отворени остават и парламентът и съдилищата. Държавата ще изплаща до 80% от заплатата на хората, изпратени в принудителен отпуск поради карантина.

Властите препоръчват на гражданите да напускат домовете си конкретни причини, като да отидат на работа, ако е невъзможно да работят от вкъщи. Излизането е разрешено и за пазаруване на храна и стоки от първа необходимост, физически упражнения, посещение при лекар или грижи за уязвими хора. На хората с хронични болести и тези над 60 години се препоръчва да бъдат особено внимателни и да сведат до минимум социалните си контакти. Великобритания потъна в невиждана рецесия

Обявените от Борис Джонсън ограничения важат само за Англия. Уелс, Шотландия и Северна Ирландия въведоха собствени още по-строги карантинни мерки за борба с епидемията. Заразените във Великобритания вече са над 1 милион. В страната са починали общо 46 555 души от усложнения, свързани с коронавируса, което е най-високата цифра в Европа, а над 20 000 души се заразяват всеки ден.

National restrictions will apply in England from 5 November until 2 December.



You must stay at home, with a limited set of exemptions.

After 4 weeks we will look to return to a local and regional approach, based on the latest data.

