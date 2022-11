Европа я очаква тежка зима. Без руски природен газ Европейският съюз неизбежно ще изпита недостиг на енергия. Разходите на домакинствата за отопление се увеличиха драстично, а се очаква да скочат още в най-студените месеци. Само във Великобритания се очаква всяко трето домакинство да изпадне в енергийна бедност тази зима.

Но дори и преди енергийната криза не всеки в Европа е разполагал с достатъчно отоплен дом. Близо 7% от хората в Европейския съюз не са били в състояние да отопляват достатъчно добре дома си през 2021 г. 3 милиона жители на ЕС нямат пари да отопляват жилищата си

Ситуацията е най-тежка в България, където почти всеки четвърти човек (23,7%) е живял в енергийната бедност през миналата година. Подобна е ситуацията в Литва (22,5%), Кипър (19,4 на сто) и Гърция (17,5%), показва проучване на германската компания Statista. Енергийно бедните у нас: Колко тежка ще е предстоящата зима за тях?

В северната ни съседка Румъния делът на енергийно бедните е над 2 пъти по-малък от този у нас - 10,1%. Подобна е цифрата и в друга съседна държава Сърбия - 9,5 на сто.

Winter is coming🥶! #Europe has a tough winter ahead. Without Russian natural #gas, the bloc has a shortage of #energy. This has ratcheted up heating bills, and as we’ve already seen, it’s households bearing the brunt of the costs.