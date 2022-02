Равнището на безработица във Франция през четвъртото тримесечие на 2021 г. се е понижило значително до 7,4 на сто от активното населeние, което е най-ниското ниво от 15 години. Това заяви със задоволство министърът на труда Елизабет Борн, цитирана от AFP.

През четвъртото тримесечие броят на безработните, регистрирани в Международната служба на труда – BIT (постоянния секретариат на Международната организация на труда) във Франция е достигнал 2,2 милиона души или 189 000 по-малко за тримесечие, сочат данните, публикувани от Националния статистически институт (Insee). Недостигът на работна ръка измъчва икономиката на Франция

През трите предходни тримесечия безработицата е била почти стабилна, между 8,1 и 8 на сто, припомня институтът, който коригира надолу с 0,1 пункта нивото на безработица през предходното тримесечие – до 8 на сто.

« Nous avons un taux de chômage qui est au plus bas depuis près de 15 ans. C'est le résultat des réformes qui ont été menées depuis le début du quinquennat et des mesures prises pendant la crise. C'est une excellente nouvelle pour les Français. » @Elisabeth_Borne pic.twitter.com/Q31gZJKCQL

Безработицата е с 0,8 пункта под предкризисното си равнище (в края на 2019 г.) и е най-ниското си ниво от 2008 г., ако се изключи единственият по рода си спад през пролетта на 2020 г., обвързан със здравната криза, тъй като много хора спряха да търсят работа, отбелязва статистиката. Коронавирусът затвори 22 мил. работни места в развитите страни

Никой не си представяше, че можем да постигнем подобни резултати, излизайки от една от най-тежките икономически кризи, с която сме се сблъсквали през последните десетилетия, казва Борн пред Radio France Inter.

Подобряването на ситуацията на трудовия пазар ще доведе и до повишаване на заплатите във Франция. "Стремим се да повишим покупателната способност на средната класа и служителите. Минималната работна заплата беше увеличена два пъти през последните месеци. Професионалните браншове също повишават заплатите си. Печелившите компании трябва да чуят исканията на служителите относно заплатите и да споделят създаденото богатство.", обясни Елизабет Борн.

.@Elisabeth_Borne : "J'assume totalement d'avoir lancé le plan "1 jeune 1 solution" dès l'été 2020 : quand on écoute la Cour des Comptes, on aurait pu passer un an à préparer un plan en regardant le chômage des jeunes exploser." #le79Inter pic.twitter.com/KTntUtFzM3