Турция вдига драстично минималната заплата във време на инфлация и недоимък

Турция ще вдигне минималната работна заплата до 8500 турски лири (около 430 евро) от 1 януари догодина. Повишението е близо 55% спрямо настоящото минимално възнаграждение от 5500 лири (около 278 евро) в страната. Турция вдига заплатите, за да спаси хората от убийствената инфлация?

Увеличението обяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган, който се готви за избори в средата на следващата година. "Като правителство, което повиши доходите и благосъстоянието на нашите работници, ние не позволяваме ничии права да бъдат загубени. Ние съществуваме за нашата нация", увери Ердоган на пресконференция. Ердоган обеща да спаси турците от убийствените цени

Ходът на властите идва на фона на кризата с разходите за живот, която хвърли милиони във финансови затруднения, удари малкия бизнес и направи много хора неспособни да си позволят основни стоки, припомня CNBC. Катастрофа в Турция: Парите не стигат за най-необходимото

По думите му работодателските организации и синдикатите не могат да се споразумеят и правителството се е намесило, за да определи размера на минималното възнаграждение. Близо 40% от работната сила в Турция е на минимална заплата, според турски служители.

Минималната заплата може да бъде увеличена отново през годината, ако е необходимо. "Ако се натъкнем на неочаквана ситуация, не се колебаем да направим междинна корекция, както направихме миналата година", заяви държавният глава, цитиран от вестник "Хюриет".

Минималната работна заплата в Турция беше увеличена с 30 процента до 5500 лири нето през юли. Повишението дойде в допълнение към увеличението от 50 на сто през януари, което повиши минималната заплата до 4250 лири нето. Това означава, че базовото възнаграждение се покачва с близо 100% за една година. Турция вдигна минималната заплата с 30%, но инфлацията ги изяжда

"Както е известно, минималната заплата, която беше 184 лири през 2002 г. в нашата страна, се е увеличила 30 пъти в номинално изражение и 142% в реално изражение през нашия период", изтъкна Ердоган.

"В началото на миналата година бяхме увеличили минималната работна заплата с 50 процента до нето 4253 лири (215 евро), като се вземат предвид условията от онези дни. Не само това, премахнахме подоходния и гербовия данък от минималната заплата. През юли увеличихме минималната заплата на 5500 лири. Така постигнахме 80-процентно увеличение на минималната заплата и кумулативно 95-процентно увеличение през годината", изтъкна Ердоган.

Повишаването на минималната работна заплата засяга пряко около 37% от работната сила на Турция, а останалите косвено, каза министърът на труда и социалното осигуряване Ведат Билгин. "Това означава, че новата цифра ще доведе всички служители до нова скала на заплатите, където ще получават дял от благосъстоянието", посочва Билгин.

"Това е отношение, подходящо за растежа на Турция. Това ще интегрира икономическото развитие на Турция и ще им позволи да участват по-ефективно в производствения процес.", смята социалният министър.

Целта на покачването е да облекчи въздействието на нарастващите разходи за живот, но икономистите се притесняват, че ще увеличи допълнително инфлацията. "Мотив = победа на изборите. Въздействие = по-висока инфлация", казва в имейл до CNBC Тимъти Аш, стратег за нововъзникващи пазари в BlueBay Asset Management. Невиждана инфлация в Турция: Луди цени на храните и горивата

"Засега минималната заплата е най-високата в Турция през последните 20 години. Ще върви много добре с основните избиратели на Ердоган, както стана през юли. Той ще получи някои точки. Въпреки това ще бъде важно да видим дали въздействието ще продължи до президентските избори.", написа в Twitter Рагип Сойлу, шеф на турското бюро за Middle East Eye. По думите му голямото увеличение на заплатите вероятно ще ускори порочния кръг на инфлацията в Турция.

For now, the minimum wage is the highest in Turkey in the last 20 years. It will go really well with Erdogan’s core voters as it did in July. He will get some points.



However it will be important to see whether the impact would continue until the presidential elections