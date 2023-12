Може ли наистина самолетите да се движат с мазнини и захар?

Докато политикът до него вади телефона си за селфи, председателят на Virgin Atlantic Ричард Брансън поглежда в камерата, усмихва се и вдига ръце с палци нагоре в знак на одобрение.

Първият търговски еърлайнер, който пресича Атлантика, използвайки 100% биогориво, кацна в Ню Йорк.

I’ve just landed in New York from London after being on the world’s first 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF) trans-Atlantic flight with Virgin Atlantic Airlines onboard a Boeing 787-9, powered by Rolls Royce Trent 1000 engines. A significant UK aviation achievement. #VS100 🇬🇧✈️ pic.twitter.com/0g4L1IdSeR