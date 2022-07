BMW iX тества супербатерия с 1000 км пробег (ВИДЕО)

211

Компанията Our Next Energy (ONE) е предоставила на германския производител BMW една от своите нови батерии. Тя ще бъде поставена на кроссоувъра iX, като изпитанията ще стартират още до края на годината.

Новите акумулатори на американската фирма вече са доставени в Мюнхен, където инженерите на BMW вече подготвят работещ прототип за тестове. Въпросната батерия, наречена Gemini, е направена от два различни типа клетки, като единият от тях използва усъвършенствана химия с висока енергийна плътност. Благодарение на това решение, BMW iX трябва да може да измине около 1000 км с едно зареждане, пише automedia.investor.bg.

Imagine how the future of electrified driving could look. We're working on a prototype with @OurNextEnergy that will see their innovative, sustainable battery tech fitted into #THEiX. Our goal: 600 miles of #electric range 😎 #BMWGroup #emobility #concept pic.twitter.com/pk7EPMRBtR — BMW Group (@BMWGroup) June 21, 2022

Предимството на батерията Gemini, освен че може да съхранява по-голямо количество енергия, се дължи и на факта, че за нейното производство са нужни много по-малко скъпи метали като кобалт, никел, графит и литий. Поне това твърди Муджиб Иджаз - главен изпълнителен директор и основател на ONE.

В момента компанията тества в САЩ различни видове електроди, за да може да бъде оценена и разликата в разходите и устойчивостта на производствените процеси. В ONE се готвят да предложат 3 варианта на батерията Gemini, като те ще се различават по цена и капацитет.

Сътрудничеството на американците с BMW започна през март, когато инвестиционният фонд на базираната в Мюнхен компания одобри инвестиция от 65 млн. долара в ONЕ. До това решение се стигна, след като от ONE обявиха, че прототип на тяхна батерия е позволила на Tesla Model S да измине 1200 км с едно зареждане. В момента американците си сътрудничат и с други производители в подобни проекти.

#Gemini – a dual-chemistry battery that features two types of chemistries to deliver power and store energy, all while allowing #EV drivers to drive more than 600-miles range on a single charge. Learn more at https://t.co/6tT6SDNR42. #OurNextEnergy #BMW #BMW pic.twitter.com/tP0QRpqnkX — Our Next Energy (ONE) (@OurNextEnergy1) June 22, 2022

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

BMW разработи план за рециклиране на батерии в Китай

BMW с още по-амбициозни цели за електромобилите

BMW вече използва "еко бои" от BASF за новите си автомобили