Всичко, което трябва да знаете за антифриза

Когато температурите започнат да падат, автомобилът има нужда от специална защита. Един от най-пренебрегваните, но изключително важни елементи за правилната работа на двигателя е антифризът. Той е защитна бариера срещу замръзване, прегряване и корозия. Без нея двигателят е изложен на сериозни рискове, особено в екстремни условия.

Може би вече сте се сблъсквали с термина антифриз G11, особено ако автомобилът ви е от по-старо поколение. Това е класическа формула, която се използва от години и все още е актуална за много марки и модели. Въпросът обаче е как да разберете кой вид антифриз е правилният за вашата кола и как да го използвате по най-добрия начин.

Правилната охлаждаща течност не само предпазва двигателя от замръзване през зимата, но и му помага да поддържа оптимална температура през лятото. А това означава по-дълъг живот на колата, по-нисък риск от прегряване и по-малко разходи за ремонти.

Не подценявайте и риска от корозия – един неподходящ антифриз може да разруши охладителната система отвътре. Ето защо винаги е добре да купувате охладителни течности от сигурни и доказани източници. Един от най-надеждните сайтове за авточасти и автохимия в България е NAS auto, където ще откриете пълна гама от антифризи, включително G11, с гарантирано качество и ясен състав.

Какво представлява антифризът G11 и защо все още е актуален

Антифризът G11 е вид охлаждаща течност, създадена на основата на етиленгликол и неорганични добавки. Той е използван широко в автомобилите, произведени до края на 90-те години и в началото на новото хилядолетие. G11 се отличава със зелено-син цвят, който често е лесно разпознаваем.

Макар че вече има по-съвременни варианти като G12 и G13, G11 все още се използва активно, особено при автомобили с алуминиеви или медни радиатори и по-традиционни охладителни системи. Ако вашият автомобил е от по-старо поколение, вероятността да използва G11 е голяма.

Предимството на G11 е неговата стабилност при ниски температури и доброто поведение в стандартни климатични условия. Той предпазва охладителната система от замръзване, но също така и от прегряване, което е важно дори през лятото. Освен това съдържа антикорозионни добавки, които удължават живота на системата.

За кои автомобили е подходящ G11

Първо и най-важно – консултирайте се с ръководството на производителя на вашия автомобил. Производителят е този, който е определил какъв тип антифриз е подходящ за конкретния двигател и охладителна система. G11 обикновено се използва при автомобили, произведени преди 2000 година, но има изключения.

Ако колата ви е с меден или алуминиев радиатор, G11 често е добър избор, защото не съдържа агресивни добавки, които могат да повредят тези материали. Това го прави подходящ за много европейски модели – Volkswagen, Audi, Opel, BMW от по-старите серии.

При по-новите автомобили производителите препоръчват G12 или G13, защото те имат по-дълъг живот и по-усъвършенстван състав. Но използването на G11 при неподходяща система може да доведе до натрупване на утайки и нарушаване на охлаждането.

Важно е да не смесвате различни видове антифриз – особено G11 и G12, защото химичният им състав е различен. Смесването може да доведе до химическа реакция и образуване на утайка, която запушва системата.

Ако не сте сигурни какъв тип антифриз да използвате, е най-добре да се консултирате със сервиз или директно да потърсите информация в NAS auto, където можете да филтрирате продуктите по марка и модел на колата.

Как се сменя антифриз G11 и на какво да обърнете внимание

Първо се уверете, че двигателят е изстинал напълно – никога не отваряйте капачката на радиатора при горещ мотор. След това отворете кранчето за източване или свалете долния маркуч на радиатора, за да изтече старата течност.

След източването е добре да промиете системата с дестилирана вода, за да премахнете остатъци и замърсявания. След това налейте новия G11 антифриз, разреден според указанията на производителя – обикновено в съотношение 1:1 с дестилирана вода.

Уверете се, че няма въздушни джобове в системата – това може да доведе до неправилно охлаждане. За тази цел, след наливането, оставете колата да работи на празен ход с отворен капак на разширителния съд, докато се освободи въздухът.

След като достигнете необходимото ниво, затворете капачката и проверете отново нивото след 1-2 дни. Ако се налага, долейте от същия вид антифриз. Не смесвайте със стар или с различен по цвят.

Какви грешки да избягвате при употреба на антифриз

Най-честата грешка е да не обръщате внимание какъв антифриз доливате. Смесването на различни видове е опасно и може да доведе до запушване на системата. Винаги доливайте само от същия вид и марка, който вече се използва.

Друга грешка е използването на чешмяна вода за разреждане. Тя съдържа варовик и други минерали, които могат да причинят отлагания и корозия. Използвайте само дестилирана вода, ако антифризът не е предварително разреден.

Не оставяйте антифриза да стане кафяв или мътен – това е признак, че вече не е ефективен и може дори да вреди. При такива признаци е време за смяна.

Не подценявайте и сроковете – дори ако изглежда чист, антифризът G11 губи свойствата си след около 2 години. Проверявайте редовно нивото и цвета му, особено преди студените месеци.

Последно, но не по важност – не избирайте най-евтиното. В NAS auto можете да откриете качествен G11 антифриз от доказани производители на разумна цена, без компромиси с безопасността.