Заможен участник даде рекордните 55 млн. дирхама (15 млн. долара) за рядък регистрационен номер в Дубай по време на търг, като задмина предходния връх отпреди 15 години, съобщава Bloomberg.

Emirates Auction LLC продаде регистрационния номер „P 7“ – където на пръв поглед цифрата 7 изглежда самостоятелна, тъй като Р е разположено встрани – в събота на благотворителен аукцион, съобщава компанията. Средствата ще бъдат предоставени на продоволствената инициатива на емира на Дубай шейх Мохамед бин Рашид 1 Billion Meals Endowment.

Властите в ОАЕ все по-често пускат на благотворителни търгове специални регистрационни номера, използвани от свръхбогатите като символ на статус. Последният аукцион счупи рекорда от 2008 г., когато местният бизнесмен Саид Абдул Гафар Хури плати 52,2 млн. дирхама за регистрационен номер с цифрата 1 в Абу Даби.

Watch: A new record was set last night, as car number plate P7 sold for a whopping Dh55 million at an auction in Dubai https://t.co/9bLBrLKedv pic.twitter.com/xtFG4FrDEZ