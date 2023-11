Кой е новият изпълнителен директор на OpenAI, заменил Сам Aлтман?

Изминаха едва няколко дни, откакто бившият главен изпълнителен директор на OpenAI – Сам Алтман беше свален в шокиращ ход – и заместникът му вече е ясен, пише CNBC.

След уикенд на слухове и спекулации, стана ясно, че Емет Шиър, бивш съосновател и главен изпълнителен директор на Twitch, ще заеме ръководния пост в OpenAI, най-известната компания за изкуствен интелект в света.

Шиър публикува в X рано в понеделник, като обяви, че е получил обаждане от компанията с молба да стане временен изпълнителен директор – предложение, което той е приел, „след като се консултирах със семейството си и помислий върху него няколко часа“.

Тази новина идва, след като Сам Алтман, който ръководеше OpenAI през разработването на популярния чатбот с генеративен изкуствен интелект ChatGPT, напусна след натиск от борда да се оттегли.

Причините за напускането му са неясни, но някои вътрешни лица изразиха притеснението си, че Олтман не е подходящ за поста.

Снимка: Getty Images

Емет Шиър е голямо име в Силициевата долина, но за повечето хора е непознат

Той превърна Twitch – платформата за стрийминг на живо, която съоснова с Джъстин Кан, Майкъл Сейбел и Кайл Фогт през 2007 г. – от първоначално излъчващ живота в Кан 24/7 до световен феномен. Twitch беше придобит от Amazon за 1 млрд. долара през 2014 г. и Шиър се оттегли като главен изпълнителен директор на Twitch миналата година.

По време на работата си в компанията той се сблъсква с напрежение от стриймърите, които смятат, че платформата не защитава техните интереси. Влизат в напрегната битка за таланти с конкурента YouTube, като последният привлече няколко високопоставени личности от Twitch с изгодни ексклузивни договори за излъчване.

След напускането си Шиър става партньор в Y Combinator, ускорител на стартъпи, в който преди това Алтман беше президент.

Today I got a call inviting me to consider a once-in-a-lifetime opportunity: to become the interim CEO of @OpenAI. After consulting with my family and reflecting on it for just a few hours, I accepted. I had recently resigned from my role as CEO of Twitch due to the birth of my…