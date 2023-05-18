С възхода на ChatGPT изкуственият интелект (ИИ) се предизвика огромен шум през тази година въз основа на потенциала на технологията да повлияе на много аспекти от ежедневието и начина, по който взаимодействаме със света около нас. Но дали това наистина е сеизмично развитие, или просто прехвалена...