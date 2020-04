Какво се случва по света и какви са последиците за финансовите пазари?

820

Бавно, но сигурно положението с коронавируса се подобрява

Следвайки Китай и Южна Корея, вирусът сега е поставен под контрол в Европа и САЩ.

Карантинните мерки оказват очакваното въздействие.

Как ще излезем от карантината

Страните по света ще оценят индивидуално в каква ситуация се намират за да подберат своя безопасен подход към олекотяване на ограничителните мерки.

Ограничаването на икономическия ефект, докато същевременно бъде минимизиран риска от повторно завръщане на вируса все още остава трудно за балансиране действие.

Успехът зависи от капацитета на страните да провеждат тестове, като пълното премахване на карантината ще бъде ползотворно когато бъде достъпна ваксина.

Финансовите пазари са (твърде) оптимистично настроени

Икономическият ефект е огромен: общите приходи на национално ниво ще намалеят с 15-20% през второто тримесечие спрямо същия период на предходната година, докато приходите на компаниите ще намалеят с дори по-силен темп.

Икономическите стимули, които бяха предприети в подкрепа на икономиката, са огромни, дори надминавайки тези през 2009г.

Оставаме в несигурни води, но финансовите пазари се повишиха с повече от 25% след дъното, до което достигнаха.

„Към момента подържаме пропорцията на акциите под целевото им ниво като избираме отбранителни сектори (като компании от хранително-вкусовата промишленост) и компании, които добавят положителен смисъл към животът в карантина (компании, заети с медицинско оборудване и технологии, онлайн търговия, медии и софтуер).“

Освен намесата на централните банки правителствата също се включиха.

Дата и час на последна ревизия 23 Април 2020 (21:16ч)

