Водка Smirnoff за втори път бяга от Русия

Diageo, най-големият производител на спиртни напитки в света, съобщи, че се оттегля от Русия. Компанията произвежда 5 марки водка, включително и Smirnoff.

Първият производител и собственик на тази марка навремето е бил сред официалните доставчици на руския императорски двор и след Октомврийската революция от 1917 г. напуска родината си и започва да произвежда напитката зад граница.

Largest producer of alcohol Diageo leaves Russia



Now such brands of elite alcohol as Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan, etc. will not be available in #Russia. In addition, more than 300 Russian employees of the company will lose their jobs. pic.twitter.com/avDLpdcxZ2